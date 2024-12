Prinzessin Elisabeth von Belgien bezaubert in Weihnachtslook

Prinzessin Elisabeth (23) verspürt festlichen Glanz. Die belgische Prinzessin nahm am Mittwoch mit ihrer Familie am traditionellen Weihnachtskonzert im Brüsseler Königspalast teil. Elisabeth strahlte an dem Abend in einem bodenlangen burgunderfarbenen Samtkleid, das mit einem raffinierten Rückendetail versehen war. Ihren weihnachtlichen Look rundete sie mit goldenen, rubinbesetzten Ohrringen sowie einem glamourösen Make-up mit schimmerndem Gold-Lidschatten ab. Neben ihr strahlten auch ihre Eltern, König Philippe und Königin Mathilde (51), sowie ihre jüngere Schwester Prinzessin Eleonore bei der Veranstaltung. Die beiden Brüder der Thronanwärterin, Prinz Gabriel und Prinz Emmanuel, fehlten hingegen bei der Veranstaltung.

Das Weihnachtskonzert im belgischen Königspalast ist ein traditioneller Bestandteil der Feiertage für die Royals. Dieses Mal waren etwa 500 Gäste eingeladen, die das musikalische Spektakel erleben durften. Bereits vor der Veranstaltung läuteten Elisabeth und ihre Familie die Feiertage ein – sie teilten festliche Grüße auf Instagram. Dafür posierten sie gemeinsam vor zwei prächtig geschmückten Christbäumen. Die royalen Frauen strahlten in festlichen Kleidern. König Philippe setzte auf einen klassischen Anzug samt gemusterter Krawatte.

Elisabeth steht in der belgischen Königsfamilie ganz besonders im Rampenlicht. Schließlich wird sie eines Tages den Thron besteigen und Königin werden. Doch ehe es so weit ist, fokussiert sie sich auf ihre Bildung: Seit Ende September studiert die 23-Jährige in Harvard den Masterstudiengang "Public Policy". "Hallo USA! Prinzessin Elisabeth hat ihren Master in Public Policy begonnen", erklärte Elisabeth stolz auf dem Social-Media-Account der belgischen Royals dazu. Zuvor feierte die Prinzessin im Juli ihren Bachelor-Abschluss an der Universität Oxford.

Getty Images Prinzessin Eleonore, Königin Mathilde, König Philippe und Prinzessin Elisabeth

Instagram / belgianroyalpalace Prinzessin Elisabeth, belgische Adlige

