Junge Erwachsene: Prinzessin Elisabeth wird 21 Jahre alt

Prinzessin Elisabeth (21) feiert ihren Geburtstag! Als erstes Kind von König Philippe (62) und Königin Mathilde (49) erblickte die junge Royal am 25. Oktober 2001 in Anderlecht das Licht der Welt. Als Erstgeborene ist sie die nächste in der Thronfolge. Aktuell studiert die Prinzessin aber noch Geschichte und Politik am Lincoln College im britischen Oxford. Anlässlich ihres 21. Geburtstages teilte der belgische Königspalast jetzt einige Aufnahmen von Elisabeth!

Auf dem offiziellen Instagram-Account teilte der belgische Palast zwei Aufnahmen der Kronprinzessin: Auf einem der Bilder schaut die 21-Jährige verträumt aus dem Fenster, während ein zweiter Schnappschuss sie im Porträt zeigt. "Prinzessin Elisabeth feiert heute ihren 21. Geburtstag!", heißt es in der Bildunterschrift.

Unter dem Geburtstagspost gratulierten die Fans der Prinzessin: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Und es lebe die Monarchie", "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Hoheit. Mögen deine Träume wahr werden" oder: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Prinzessin Elisabeth! Du siehst wieder einmal großartig aus! Genieße deinen Tag", schrieben einige User in der Kommentarspalte.

Getty Images Prinzessin Elisabeth im Dezember 2019

Instagram / Bas Bogaerts Prinzessin Elisabeth von Belgien, Oktober 2022

Getty Images Prinzessin Elisabeth im Juli 2020

