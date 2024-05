Ganz locker: Prinz Harry scherzt mit einem Fan in London!

Prinz Harry (39) feiert das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games in London mit. Im Rahmen der Festlichkeiten nahm er unter anderem an einem Gottesdienst in der berühmten St. Paul Kathedrale teil. Wie ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt, kommt es nach dem Kirchenbesuch zu einer überraschenden Szene. Der Royal schüttelt fleißig die Hände seiner Unterstützer und hat sogar Zeit für ein paar kurze Gespräche. Bei einer Schaulustigen erkundigt er sich: "Sind Sie hier gerade im Urlaub?" Die Frau antwortet, dass sie in ihren Flitterwochen sei und dass sie vor Kurzem geheiratet habe. "Nicht da drin, oder?", fragt der Königssohn und zeigt auf die Kathedrale. Sein Scherz bringt beide zum Lachen.

Eine Hochzeit in der geschichtsträchtigen Location ist nur einem exklusiven Personenkreis gestattet. Einst hatten sich dort König Charles (75) und Prinzessin Diana (✝36) das Jawort gegeben. Laut Business Insider soll die Feier damals fast 100 Millionen Euro gekostet haben. Es war unter anderem deshalb ein Riesenspektakel, da Diana Spencer nach 300 Jahren die erste bürgerliche Braut eines britischen Thronfolgers war. Andere Eheschließungen, wie die von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42), fanden in der Westminster Abbey statt.

Seine Angetraute wird Harry auf der Englandreise nicht sehen. Stattdessen wird er sich mit Herzogin Meghan (42) in Nigeria treffen. Dort werden die beiden ein wohltätiges Projekt begutachten. David Wiseman, ein Vertrauter des Prinzen, verriet gegenüber Hello!: "Wir werden die nächsten Tage in Nigeria verbringen, um die Fortschritte zu sehen, die beim Aufbau und der Entwicklung der sportlichen Rehabilitation erreicht wurden." Wann genau sie dort vor Ort erwartet werden können, ist allerdings noch nicht bekannt.

