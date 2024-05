Whoopi Goldberg gibt zu: Sie dachte über einen Suizid nach

Whoopi Goldberg (68) ist besonders für ihre Komödien bekannt. Im wahren Leben hatte der "Sister Act"-Star allerdings mit vielen Problemen zu kämpfen. Im CNN-Interview mit Anderson Cooper (56) spricht sie nun über ihre dunkelsten Tage: "Ich habe einmal mit dem Gedanken gespielt, [aus dem Leben] zu gehen. Aber dann dachte ich, dass es schrecklich wäre, das meinem Kind anzutun." Die Liebe zu ihrer Tochter Alex Martin habe sie gerettet. "Sie ist ein wirklich guter Mensch und eine tolle Frau. Sie und ihr Mann haben drei tolle, sehr spannende Kinder großgezogen. Und warum sollte man so etwas zurücklassen? Also habe ich beschlossen, es nicht zu tun", gibt die Schauspielerin zu.

Grund für ihre Depression seien die Tode ihrer Mutter und ihres Bruders gewesen. In ihrer Autobiografie "Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me" beschrieb sie den enormen Verlust: "Ich habe eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass der Tod meiner Mutter die schlimmste Erfahrung meines Lebens war. Es war ein akutes Trauma. Ich denke immer noch jeden Tag an sie." Whoopis Mutter war 2010 an einem Schlaganfall gestorben. Ihr Bruder erlitt fünf Jahre später ein Gehirnaneurysma – er war 65 Jahre alt.

In ihren Memoiren ging die Oscarpreisträgerin auch sehr ehrlich mit ihrem Drogenkonsum um. In den 80er-Jahren hätte sie auf Partys Kokain und Methaqualon konsumiert. Daraus hätte sich eine Sucht entwickelt, die Whoopi erst nach Jahren in den Griff bekommen habe. Den Mut, sich ihr Drogenproblem einzugestehen, soll sie erst nach einer besonders unangenehmen Begegnung mit einem Zimmermädchen bekommen haben. Damals hätte der Filmstar im Kleiderschrank seines Hotelzimmers gekniet und Drogen konsumiert, als die Bedienstete sie erwischte. "Ich habe geschrien. Dann hat sie geschrien, ist zurückgewichen und sah aus, als würde sie am liebsten weglaufen", erinnerte sich die 68-Jährige.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / whoopigoldberg Whoopi Goldberg mit ihrer Mutter

Getty Images Whoopi Goldberg bei der National Board of Review Awards Gala, 2020



