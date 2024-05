Maui ist fünf Monate alt: Ana Johnson zeigt sich emotional!

Ana Johnson (30) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Seit einigen Monaten ist sie stolze Mama eines Sohnes. Inzwischen ist der kleine Maui schon fünf Monate alt. Zu diesem besonderen Anlass teilt die YouTuberin nun eine neue Bilderreihe auf Instagram – und findet liebevolle Worte für ihren Sprössling. "Kann bitte jemand die Zeit anhalten? Dass diese Zeit schnell rumgeht, darauf wurden wir schon vorbereitet, aber so schnell?", schreibt Ana verblüfft und fügt ihren Worten ein weinendes Emoji hinzu. Umso mehr betont sie: "Ich sauge jede Sekunde auf und genieße auch die Momente, die stressig oder kräftezehrend sind. All das haben wir uns so lange gewünscht!"

Der Kinderwunsch der 30-Jährigen war mit emotionalen Hürden und viel Geduld verbunden. Die Influencerin war auf Embryotransfers angewiesen – erst beim sechsten Versuch wurde sie schwanger. "Ich bin zwar positiv, aber muss natürlich realistisch sein, dass es auch unser erstes uns letztes Mal sein kann, dieses Glück zu genießen", erklärt die frischgebackene Mama und reflektiert: "Gerade in unserer Situation weiß man nicht, ob wir jemals noch mal ein solches Wunder erleben dürfen."

Seit vielen Jahren geht Ana bereits mit ihrem Tim gemeinsam durchs Leben. Vor sechs Jahren hatte das Paar den nächsten Schritt gewagt und ist seither glücklich verheiratet. Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Behandlungen war es im April 2024 so weit: Die 30-Jährige wurde schwanger. Ihr Liebesglück wurde schließlich im darauffolgenden Dezember mit der Geburt ihres Sohnes gekrönt.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Anas Emotionalität verstehen? Ja, ich fühle total mit ihr! Nein, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de