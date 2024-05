Neue "Let's Dance"-Location fällt bei den Zuschauern durch!

Am Freitagabend fand das Viertelfinale von Let's Dance statt. Dafür dachte sich der Sender etwas ganz Besonderes aus. Zum ersten Mal in der Geschichte der beliebten Tanzshow gab es einen Ortswechsel! Die Kandidaten tanzten diesmal nicht in ihrer gewohnten Umgebung des TV-Studios, sondern im Kölner Musical Dome, der Heimat des Musicals "Moulin Rouge". Dies geschah ganz nach dem Motto der zehnten Show: "Let’s Dance - A Special Musical Night". Für die Tanzpaare stellte die Bühne eine neue Herausforderung dar – bei den Zuschauern fiel sie jedoch durch! "Alles schön und gut, aber ich freue mich schon wieder auf das normale Studio nächste Woche", schrieb beispielsweise ein User auf X. Dem konnte sich ein weiterer Fan der Sendung nur anschließen: "Ich mag 'Let's Dance' im Studio lieber."

Ein Zuschauer war der Meinung, die Kandidaten könnten bei der neuen Location nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. "Finde die Bühne gar nicht mal so gut für die Tänze. Schränkt doch total ein", schrieb dieser im Netz. Andere schien zu stören, dass es sich um einen ganz anderen Aufbau handelte – die Tänze konnten beispielsweise nicht wie gewohnt von allen Seiten, sondern nur aus der Frontansicht gezeigt werden. "Ich fand es nicht schlecht, aber die Bühne... Da sind überall Köpfe im Weg" und "Irgendwie gibt mir das so Supertalent-Vibes, wie die Jury da so weit weg sitzt. Das Publikum ist auch noch nicht gut drauf, oder?" lauteten die Kommentare.

Eine neue Location war aber nicht die einzige Herausforderung, der sich die Kandidaten stellen mussten. Neben den normalen Paartänzen mussten sie auch Triotänze absolvieren – also Performances mit jeweils zwei Profis und einem Kandidaten. Dabei kamen die Auftritte von drei Promis besonders gut an: Detlef D! Soost (53), Jana Wosnitza (30) sowie Gabriel Kelly (22) durften sich mit ihren Profitänzern über die Höchstpunktzahl von 30 Punkten freuen! Die drei dürfen auch nächste Woche weiterhin um den Titel Dancing Star 2024 kämpfen, genauso wie Ann-Kathrin Bendixen. Lulu Lewe und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (43) konnten nicht überzeugen: Für sie war die "Let's Dance"-Reise mit der zehnten Liveshow vorbei.

RTL / Willi Weber Die verbliebenen "Let's Dance"-Kandidaten 2024

RTL / Willi Weber Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

