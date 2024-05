Termin für Heinz Hoenigs erste Operation steht jetzt fest!

Es gibt ein Update! Seit einigen Tagen sind die Fans von Heinz Hoenig (72) besorgt. Denn der Schauspieler muss sich einigen OPs unterziehen. Vor wenigen Tagen seien seine Werte noch nicht gut genug gewesen, um operiert zu werden. Doch jetzt erklärt seine Frau Annika Hoenig gegenüber RTL: Heinz ist stabil genug und kann bereits am Montag operiert werden. Der erste Eingriff wird an der Speiseröhre sein. Erst wenn er sich davon erholt hat, könne die OP am Herzen stattfinden.

Da Heinz nicht krankenversichert ist, wurde eine Spendenaktion gestartet, um ihm die Eingriffe zu ermöglichen. Annika habe zwar alles gegeben, um "ihn seit drei Jahren in die Krankenversicherung zu bekommen" – erklärte sie ebenfalls gegenüber RTL. Jedoch habe sie nicht alle wichtigen Informationen zusammenfinden können. Trotzdem kann der "Das Boot"-Darsteller nun operiert werden.

Das hat er auch seinen prominenten Freunden zu verdanken. So hat beispielsweise Til Schweiger (60) 20.000 Euro gespendet und auch Ralph Siegel (78) sowie Katy Karrenbauer (61) schlossen sich dem Schauspieler an. Anfang Mai wurde bekannt, dass Heinz mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht wurde und kurzzeitig sogar im Koma lag.

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

Thomas Bartilla / Future Image Heinz Hoenig, Schauspieler

