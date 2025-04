Heinz Hoenigs Frau hat sein Koma "noch nicht verarbeitet"

Heinz Hoenig (73) hat ein schweres Jahr hinter sich. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rollen in Filmklassikern wie "Das Boot" bekannt wurde, musste sich im vergangenen Jahr mehreren gesundheitlichen Herausforderungen stellen. Heinz musste ins künstliche Koma versetzt werden, und die Familie bangte um sein Leben. Für seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) war es der Beginn einer belastenden Zeit, die noch an ihr nagt, wie sie in ihrer Instagram-Story zu einem Bildpost vom 13. April schreibt. "Ich muss mir eingestehen, dass ich all das Geschehene noch längst nicht verarbeitet habe." Sie teilte ein aktuelles Hochzeitsfoto in Schwarz-Weiß, das ihren Fans einen sehr innigen Moment der beiden zeigt: "Ich wollte Heinz mit dem zweiten Ja-Wort symbolisieren, dass ich ihn auch jetzt, wo eben nicht alles in Ordnung ist, wo er (noch) krank und hilfebedürftig ist und wo es noch schwierige Aufgaben zu bewältigen gibt, jederzeit wieder heiraten würde."

In ihrer Story blickt sie auf die emotionalen Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres zurück: Sie erinnert sich daran, wie fassungslos sie war, als die Ärzte ihr mitteilten, dass es "aussichtslos" sei. Alles begann am 23. April 2024 mit einem scheinbar harmlosen Magen-Darm-Infekt. Nur eine Woche später folgte das künstliche Koma. Doch Heinz kämpfte sich zurück, auch wenn die Angst bei Annika noch immer präsent ist: "Je näher der 30. April rückt, umso mehr kommen diese unbeschreiblichen Gefühle wieder hoch", schreibt sie. Gleichzeitig zeigt sich die staatlich anerkannte Erzieherin, die zuletzt mit enormem Gewichtsverlust für Schlagzeilen sorgte, dankbar für die gemeinsame Zeit, die ihnen geschenkt wurde, und hofft, dass ihr Mann die bevorstehenden Operationen gut übersteht. Sein Gesundheitszustand hält die ganze Familie auf Trab. Sie hoffen und halten weiter zusammen.

Heinz und Annika verbindet eine besondere Liebesgeschichte. Die beiden heirateten im Frühjahr 2019 und wurden trotz kritischer Stimmen zu ihrer Beziehung ein starkes Paar. Annika hat Heinz in den vergangenen Jahren immer wieder unterstützt, auch in seinen schwierigsten Momenten. Sie selbst musste viel durchmachen, nicht zuletzt wegen der negativen Kommentare über ihre Ehe. Dennoch steht sie felsenfest an der Seite des Schauspielers. Die beiden haben sich in ihren fünf Ehejahren ein liebevolles Zuhause aufgebaut, ziehen ihre zwei gemeinsamen Kinder groß und bleiben optimistisch, trotz aller Hürden, die das Leben ihnen stellt.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Frau von Heinz Hoenig

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige