In Rios Namen: FitnessOskar gratuliert Mandy zum Muttertag

Zum Muttertag hat sich FitnessOskar für HealthyMandy eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen: Auf seinem Instagram-Account teilt der Influencer eine Reihe an Schnappschüssen mit den gemeinsamen Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre. Dazu schreibt er in rührenden Worten einen Liebesbrief im Namen seines verstorbenen Sohnes Rio. "Liebste Mama, schon lange bevor du und Papa entschieden hatten Eltern zu werden, warst du bereits die beste Mama der Welt!", beginnt er. Die Blondine habe ihren Partner "in allen Lebenslagen unterstützt", ihm "Sicherheit gegeben" – sodass Oskar von Vornherein klar gewesen sei: "Er kann sich keine bessere Mama für seine Kinder vorstellen, als dich!"

Und weiter: "Und so wurde ich geboren… Du hast mir von Anfang an unendlich viel Liebe geschenkt und dich so gut um mich gekümmert [...] Doch leider war schon bald meine Aufgabe hier auf der Erde erledigt und ich musste zurück zu den Engeln. Doch bevor ich ging, schenkte ich dir noch etwas ganz Besonderes: Die Fähigkeit weiterzumachen und die unendliche Kraft, niemals aufzugeben." Mandy habe ihre Stärke stets bewiesen und ihren kleinen Schatz mit einem Bruder beglückt. "Es ist so schön euch zuzuschauen, denn so kann ich all die Dinge, die wir nicht machen konnten, doch noch miterleben, nur halt von hier oben. [...] Mama, ich danke dir dafür, dass du mir 100 Prozent von deiner Liebe geschenkt hast und ich danke dir dafür, dass du meinem Bruder auch 100 Prozent gibst", fügt er hinzu und schließt mit einem "Ich liebe dich vom ganzen Herzen, dein Sohn Rio" ab.

Das herzliche Muttertagsgeschenk rührte die Zweifachmama zu Tränen, wie sie in ihrer Instagram-Story in einem Foto zeigt. Voller Dankbarkeit kommentiert sie den Beitrag ihres Mannes mit den Worten: "Meine drei Schätze, mein allergrößtes Glück! Ich sitze hier und weine, ich bin dankbar für euch, ich liebe euch vom ganzen Herzen. Eure Mama und Ehefrau."

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Anzeige Anzeige

Instagram / fitnessoskar Zweifachmama HealthyMandy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Oskars Muttertags-Überraschung für Mandy? Das ist ja so unfassbar süß! Sehr schöne Idee. Mir ist das ein wenig zu viel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de