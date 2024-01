HealthyMandy gesteht: Trauer um Baby Rio ist wieder präsent!

Es ist nicht leicht! Aktuell erwarten HealthyMandy und FitnessOskar sehnsüchtig ihren Nachwuchs. Doch die Vorfreude wird durch die Ereignisse der Vergangenheit getrübt. Im vergangenen Jahr mussten die Influencer einen großen Verlust verkraften – ihr erstes Baby Rio starb nur wenige Monate nach der Geburt. Auch jetzt wird die Mutter immer wieder an die schwere Zeit erinnert. Im Netz teilt Mandy nun emotionale Worte.

Nach zwei Tagen Funkstille meldet sich die Fitness-Bloggerin in ihrer Instagram-Story zurück und berichtet ihren Followern, womit sie in den vergangenen Tagen beschäftigt war. Unter anderem habe sie auf einer Speicherkarte Fotos ihres verstorbenen Sohnes gefunden. "Die Trauer war wieder sehr präsent", offenbart sie und erklärt, dass sie deshalb etwas Zeit für sich brauchte.

Dennoch hat sie für ihre Fans auch ein Update zur jetzigen Schwangerschaft, nachdem sie gemeinsam mit Oskar bei einem Feindiagnostiker war. "Es ist fleißig am Strampeln und entwickelt sich super", verkündet Mandy glücklich. Allerdings sehe ihr Gebärmutterhals nicht so gut aus – er sei verkürzt und müsse deshalb beobachtet werden. Von dieser Nachricht will sich das Paar allerdings keinesfalls unterkriegen lassen und blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im September 2023

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

