Nach Geburt: Aminata Sanogo ließ sich ihre Brüste straffen!

Eigentlich liebt Aminata Sanogo ihren Körper so, wie er ist. Doch nach der Geburt ihres Sohnes King Isaiah gab es etwas, das sie störte: ihre Brüste! Während der Schwangerschaft nahm das Model ungefähr 20 Kilo zu, was bedeutete, dass ihre Oberweite größer wurde – und dann erschlaffte. Wie Bild berichtet, entschied sie sich daher zu einer Operation. Aminata ließ sich jedoch keine Implantate einsetzen, sondern ihre Brüste straffen und umformen. Jetzt fühlt sie sich endlich wieder pudelwohl in ihrem Körper und zeigt es auch: Auf einem Foto strahlt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bis über beide Ohren. "Ich kann es kaum abwarten, die Modewelt wieder zu erobern", freut sie sich.

Einen Tag vor dem Eingriff erklärte Aminata die Hintergründe zu ihrer Operation näher. "Ich habe mich für diese Operation entschieden, weil ich mich mittlerweile extrem fremd in meinem Körper fühle, vor allem, was meine Brüste betrifft." Früher hätte sie nie einen BH tragen müssen, mittlerweile seien ihre Brüste aber ungleich groß gewesen und haben gehangen. "Ich liebe mich nackt. Ich habe eine sehr gesunde Beziehung zu meinem Körper als Frau. Aber das, was ich gerade an meiner Brust anfasse, mag ich nicht", führte sie weiter aus.

Aminata betonte außerdem, sich nicht wegen eines Jobangebots oder eines Mannes für die Operation entschieden zu haben. Sie sei derzeit Single und von dem Vater ihres Kindes hatte sie sich schon während der Schwangerschaft getrennt. Das gab die 29-Jährige damals auf Instagram bekannt. Auch ein paar Details zu der Geburt ihres Kleinen teilte sie im Netz. Sie habe gewusst, dass Isaiah im Anmarsch war – und als sie auf Toilette ging, konnte sie plötzlich den Kopf ihres Babys spüren. "Ich dachte, meine Seele verlässt mich", offenbarte sie.

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo, Model

aminata_s Aminata Sanogo und ihr Sohn, 2023

