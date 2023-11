GNTM-Beauty Aminata Sanogo zeigt ihr Baby erstmals im Netz!

Aminata Sanogo will ihr Glück wohl mit der ganzen Welt teilen! Die ehemalige Kandidatin aus Heidi Klums (50) TV-Show Germany's next Topmodel machte vor wenigen Tagen eine wunderbare Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Die Influencerin ist zum ersten Mal Mama geworden. Wie stolz ihr kleiner Sohnemann die Beauty macht, macht sie jetzt deutlich: Aminata zeigt ihr Baby zum ersten Mal in den sozialen Medien!

In ihrer Instagram-Story teilt die frischgebackene Mutter jetzt einen kurzen Clip, in dem sie ihr Söhnchen ihren Followern vorstellt: In dem Video sitzt Aminata in einem abgedunkelten Raum und wiegt ihr Baby in den Armen. Durch das gedimmte Licht bekommen die Fans noch keinen genauen Blick auf den Nachwuchs – doch der Umriss des Kleinen ist zu erkennen. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll...", bringt Aminata ihre großen Glücksgefühle zudem zum Ausdruck.

Der Weg zum Babyglück war für die ehemalige GNTM-Kandidatin allerdings alles andere als einfach. Der Grund: Aminata trennte sich von dem Vater ihres Kindes. "Der Anfang meiner Schwangerschaft war emotional unfassbar herausfordernd. Nicht nur durch die Hormone wie bei den meisten Schwangeren, sondern vor allem durch den Mann, mit dem ich das Kind habe", erklärte sie vor wenigen Wochen im Netz.

Anzeige

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo im November 2023

Anzeige

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo mit ihrem Baby, November 2023

Anzeige

Getty Images Aminata Sanogo, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de