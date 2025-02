"Promi First Dates": Das findet Aminata Sanogo attraktiv

Aminata Sanogo stürzte sich am Montagabend ins Promi First Dates-Abenteuer und durfte ein Blind Date mit Katja genießen. Die beiden Frauen harmonierten auf Anhieb miteinander. Promiflash wollte von der GNTM-Bekanntheit wissen, welche Eigenschaften sie generell an Menschen attraktiv findet. "Ich finde es extrem attraktiv, wenn eine Person auf gesunder Ebene von sich überzeugt ist. Also charismatisch, sportlich, gepflegt, abenteuerlustig, weltoffen, Manieren hat. Eine feministische Ader ist heiß. Respekt seiner eigenen Person und anderen Menschen gegenüber, familienorientiert und den Wunsch nach einer eigenen [Familie]", verrät Aminata.

Die Liste sei noch viel länger, meint Aminata. Sie finde zudem attraktiv, wenn Menschen danach streben, sich zu entwickeln und zu wachsen. Sie schätze Personen, die gerne geben, ohne gleiche Erwartungen an ihr Gegenüber zu stellen. Auch Spiritualität finde die Mutter eines Sohnes wichtig. Über folgende Eigenschaften lässt Aminata nicht mit sich diskutieren, wie sie im Promiflash-Interview klarstellt: "Vergebung, gutes Zuhören und Empathie sind fundamental."

Aminatas Date war nicht männlich, sondern weiblich. Damit dürfte das Model den einen oder anderen Zuschauer überrascht haben. In der TV-Show stellte sie dann klar: "Ich bin bisexuell. Ich liebe Frauen durch und durch." Von Dates mit Männern hat sie vorerst genug. Warum das so ist, erklärte sie im Einzelinterview: "Ich habe bei Männern schon öfter das Gefühl gehabt, die gehen schon fast mit einer Fantasie an mich heran, auf eine sexuelle Art und Weise. Bei Frauen ist das anders. Bei Frauen habe ich das Gefühl, es geht um das Herz."

RTL Aminata Sanogo und Katja bei "Promi First Dates" 2025

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo, Model

