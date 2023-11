Erstes Update: So geht es Aminata Sanogo nach der Geburt!

Aminata Sanogo meldet sich erstmals mit ein paar Details zur Geburt zu Wort! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wurde vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter: Ende der vergangenen Woche machte die Influencerin voller Freude publik, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt gibt die stolze Mama ein weiteres Update: So geht es Aminata wenige Tage nach der Entbindung!

"Mir geht es supergut. Ich war am gleichen Tag wieder zuhause", berichtet Aminata jetzt in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich hatte ein bisschen Schmerzen die ersten Tage, aber mir geht es seit gestern superdupergut." Auch ihrem Söhnchen gehe es bis auf "ein bisschen Bauchschmerzen" blendend. "Er trinkt gut, er nimmt zu", freut sie sich.

So glücklich Aminata jetzt auch ist, die Schwangerschaft war für das Model nicht immer leicht! Die Beauty hatte sich am Anfang ihrer Reise zum Babyglück von dem Vater ihres Kindes getrennt. Der Grund: Sie habe von ihrem Ex keinen "emotionalen Support" bekommen.

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo mit ihrem Baby, November 2023

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo im November 2023

Getty Images Aminata Sanogo, 2015

