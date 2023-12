Aminata Sanogo verrät den Babynamen und Details zur Geburt!

Süße Baby-News von Aminata Sanogo! Bereits während ihrer Schwangerschaft hatte sie ihre Fans in den sozialen Medien mit Updates erfreut. Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Nach der Geburt meldete sie sich schnell zurück und bestätigte, dass es ihr und ihrem Sohn gut geht. Jetzt enthüllt Aminata den Namen ihres Kleinen – und auch noch einige Details zur Geburt...

Der Kleine hört auf den Namen King Isaiah! Über die Geburt erzählt sie auf Instagram: "Ich wusste und spürte tief in mir, dass Isaiah im Anmarsch war." Noch in ihrer Wohnung ging sie zur Toilette und konnte plötzlich den Kopf ihres Babys spüren. Dann ging alles auf einmal ganz schnell! "Ich dachte, meine Seele verlässt mich", berichtet die frischgebackene Mama. Um fünf Uhr morgens war es so weit und ihr Sohn erblickte im Geburtshaus die Welt.

Die Schwangerschaft verlief jedoch nicht so, wie Aminata es sich vorgestellt hatte. Das Model trennte sich von ihrem damaligen Partner und gab bekannt, dass sie ihr Kind allein erziehen wolle. Für die Geburt ihres gemeinsamen Kindes flog der neue Papa jedoch zu ihr und stand ihr bei.

Anzeige

Getty Images Aminata Sanogo, 2015

Anzeige

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo im November 2023

Anzeige

Getty Images Aminata Sanogo, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de