Babypause: Aminata Sanogo wehrt sich gegen Hassnachrichten!

Sie will ihr Glück wohl mit der ganzen Welt teilen! Aminata Sanogo wurde im November zum ersten Mal Mutter: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin durfte ihr erstes Kind – einen kleinen Sohnemann namens King Isaiah – auf der Welt begrüßen. Seither hält sie ihre Community mit dem ein oder anderen Update im Netz auf dem Laufenden. Jetzt muss Aminata wegen einer kleinen Babypause Kritik einstecken!

In ihrer Instagram-Story gewährt die frischgebackene Mutter ihren Fans neue Einblicke in ihr Babyglück. Aminata teilt einen Schnappschuss, auf dem der kleine King Isaiah in eine weiße Wollmütze eingekuschelt ist. Dazu schreibt sie: "Ich habe Isaia vorhin für ein paar Stunden zu seinem Onkel gebracht... Mama braucht ein bisschen Zeit für sich." Außerdem macht sie öffentlich, dass sie aufgrund dieser kurzen Babypause Hassnachrichten bekommt.

Doch die Kritik will Aminata nicht auf sich sitzen lassen! Das Model setzt sich prompt zur Wehr. "Lass mich mal richtig wach werden, bevor ich diesen Wesen antworte, die der Meinung sind, zu versuchen, mich als schlechte Mutter darzustellen", schreibt sie auf der Fotoplattform.

Instagram / aminata_s Aminata Sanogos Sohn King Isaiah, Dezember 2023

Getty Images Aminata Sanogo auf der Fashion Show von Anja Gockel in Berlin

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo im November 2023

