"Wundervoller Junge": Aminata Sanogos Baby ist auf der Welt!

Aminata Sanogo kann ihr kleines Baby endlich in den Armen halten! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hielt ihre Fans in den vergangenen Monaten mit einigen Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Allerdings lief die Reise zum Babyglück anders als erhofft: Die Influencerin trennte sich nämlich von dem Vater ihres Sohnes. Doch jetzt stehen wohl die Glücksgefühle im Vordergrund: Aminatas Baby ist auf der Welt!

Diese tolle Neuigkeit verkündet die frischgebackene Mama jetzt in ihrer Instagram-Story. "Danke für eure Unterstützung und eure Liebe während meiner Schwangerschaft", schreibt Aminata und fügt voller Freude hinzu: "Mein wundervoller Junge ist da." Genauere Details wolle sie zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Jetzt ruhe sie sich erst einmal aus.

Aminata lässt sich von dem Liebes-Aus nicht entmutigen – sie will ihrem Sohn auch ohne ihren Partner eine liebevolle Kindheit bieten. "Ich kann und werde den Vater nie ersetzen können, aber ich verspreche bei meiner Seele, dass es meinem Kind nicht an Liebe, Aufmerksamkeit, Zuneigung, guter Erziehung, Werten und Prinzipien fehlen wird", betonte sie bereits vor ein paar Tagen auf Social Media.

