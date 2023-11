XXL-Babybauch: Kommt GNTM-Star Aminata Sanogos Kind morgen?

Aminata Sanogo befindet sich auf den letzten Metern ihrer Reise zum Babyglück! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hält ihre Fans auf Social Media seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft im Mai immer wieder mit kleinen Updates auf dem Laufenden. So erklärte sie beispielsweise auch schon, dass ihr Sohn im November zur Welt kommen soll. Jetzt verrät Aminata, dass die Geburt ihres Babys laut errechnetem Termin schon morgen ansteht!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Mama in spe jetzt ihren riesengroßen Babybauch. Dazu schreibt sie: "Kann man so ungeduldig sein wie ich?" Denn die Geburt ihres kleinen Sohnemannes steht theoretisch schon kurz bevor. "Mein Baby soll eigentlich morgen kommen. Wir wissen alle, dass das eher unwahrscheinlich ist, dass er morgen kommt", betont Aminata. Gerade versuche sie, wehenfördernde Lebensmittel zu sich zu nehmen.

Zudem verrät Aminata noch ein paar Details zur Geburt. "Ich werde im Geburtshaus entbinden und nicht im Krankenhaus", erklärt die Influencerin und begründet ihre Entscheidung: "Das ist auf jeden Fall mein größter Wunsch für die Geburt. [...] Ich fühle mich in Krankenhäusern einfach nicht wohl."

Getty Images Aminata Sanogo, 2015

Instagram / aminata_s Aminata Sanogo im November 2023

Getty Images Aminata Sanogo, 2016

