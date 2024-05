Tom Brady ehrt seine Ex-Frau Gisele Bündchen zum Muttertag

Tom Brady (46) und Gisele Bündchen (43) sind zwar kein Ehepaar mehr, doch durch ihre zwei gemeinsamen Kinder sind sie noch immer verbunden. Anlässlich des Muttertags teilt der NFL-Star auf seinem Instagram-Account ein paar herzliche Worte: "Alles Gute zum Muttertag an diese lieben, fürsorglichen, mitfühlenden und kraftvollen Mütter, über die ich glücklich bin, sie in meinem Leben zu haben. Nichts davon wäre möglich ohne eure Liebe." Dazu veröffentlicht er eine Reihe an Bildern, auf denen unter anderem seine Mutter mit den Kids, seine Schwestern und seine Ex-Frauen zu sehen sind. Auf dem Bild von Gisele schaut sie lächelnd in die Kamera, während sie bei Sonnenuntergang mit Benjamin und Vivien ausgeritten war.

Die Trennung im Oktober 2022 nach 13 gemeinsamen Ehejahren war für die beiden nicht einfach. Dennoch sollen sich der ehemalige Footballspieler und das Supermodel gut miteinander verstehen. Doch Gisele musste zuletzt ganz schön einstecken. Während des Netflix-Specials "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" macht Komiker Kevin Hart (44) Witze auf Kosten der Beauty. Dass Tom trotz der schamlosen Bemerkungen nicht eingriff, habe sie sehr enttäuscht, wie ein Insider gegenüber Page Six erklärte: Ihr Ex habe "wieder einmal den Football über seine Familie gestellt", weswegen alte Wunden aufgerissen wurden.

In Sachen Liebe ging es sowohl bei Tom als auch bei Gisele wieder bergauf. Der Sportler bandelte monatelang mit dem russischen Model Irina Shayk (38) an. Allerdings soll die Liebe schon wieder zu Ende gegangen sein. Bei der brasilianischen Schönheit ist hingegen noch alles im Lot. Sie geht seit mehreren Monaten mit dem Fitnesstrainer Joaquim Valente (34) durchs Leben. Das Paar verbringe so gut wie jede freie Minute zusammen, wie eine Quelle gegenüber Ok! verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und ihre Kinder Benjamin und Vivien

Anzeige Anzeige

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tom am Muttertag auch Gisele ehrt? Die beiden haben zwei Kinder und 13 Jahren zusammen verbracht. Das ist doch selbstverständlich... Das hätte ich nicht erwartet. Sehr süß von ihm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de