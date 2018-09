Dieses durchtrainierte Beach-Couple kann sich wirklich zeigen! Anfang des Jahres machte Marvin Albrecht (30) es offiziell: Nach seiner gescheiterten Beziehung mit Ex-Rosenkavalierin Anna Hofbauer (30) ist er wieder vergeben. Mit seiner Liebsten Simone Voss (33) ist er seither superhappy und beglückt seine Fans immer mal wieder mit süßen Liebes-Selfies. Dieser verschmuste Turtel-Schnappschuss aus dem gemeinsamen Urlaub in Ägypten macht aber besonders viel her!

Via Instagram teilte Marvin nun ein Pic, das ihn und seine Simone auf einem Segelboot zeigt. Dabei zieht allerdings nicht das türkisfarbene Wasser die Blicke der Fans auf sich: Nur in Badehose und Bikini posieren die beiden für die Kamera und strahlen einander dabei verliebt an. Eine Momentaufnahme, die doch glatt als Beachwear-Werbeplakat durchgehen könnte. Das sehen wohl auch die Follower so – "Seid ihr ein schönes Paar" kommentierten gleich mehrere von ihnen.

Der Ex-Die Bachelorette-Gewinner ist aber nicht der einzige, der sein Liebesglück so gekonnt zur Schau stellen kann. Auch seine Ex-Freundin Anna ist wieder in festen Händen. Sie und Ex-Verbotene Liebe-Star Marc Barthel (28) zeigten sich im Februar 2018 zum ersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit – kurz nachdem auch Marvin seine neue Flamme präsentierte.

marvinalbrecht / Instagram Marvin Albrecht und Simone Voss im gemeinsamen Ägypten-Urlaub

Instagram / vosssimone Simone Voss und Marvin Albrecht

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer

Welches Paar findet ihr süßer – Marvin und Simone oder Anna und Marc? Ganz klar, Marvin und Simone! Ich bin Team Anna und Marc! Abstimmen Ergebnis anzeigen



