"Chicago Fire"-Star Taylor Kinney hat seine Ash geheiratet!

Taylor Kinney (42) ist als Frauenschwarm bei "Chicago Fire" berühmt geworden. Doch es gibt schlechte Nachrichten für alle hoffnungsvollen Fans: Der Schauspieler ist unter der Haube. Wie ein Insider gegenüber People berichtet, heiratete er Ende April seine Freundin Ashley Cruger. Das Model und der Ex-Verlobte von Lady Gaga (38) sollen sich "in einer kleinen privaten Zeremonie in Chicago" das Jawort gegeben haben. Die intime Feier soll kurz nach dem Ende der Dreharbeiten zur zwölften Staffel der Drama-Serie stattgefunden haben.

Die zwei Turteltauben gehen bereits seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Im März zeigte der Beau seine neue Flamme erstmals auf Instagram. Damals teilte er ein Foto der gelernten Journalistin, auf dem sie sich gerade die Nägel machen ließ. Kurze Zeit später veröffentlichte Ashley ein Foto der beiden bei einem Autorennen im Netz. Seitdem hat das Liebespaar zwar nie öffentlich über die Beziehung gesprochen, allerdings stellen sie ihr gemeinsames Glück häufig auf Social Media zur Schau.

Ein Grund, warum der "Vampire Diaries"-Darsteller seine Beziehung eher privat halten könnte, ist seine berühmte Ex-Partnerin. Bis heute wird Taylor von Lady Gagas Fans, den sogenannten "Little Monsters" mit ihrer Partnerschaft konfrontiert. Allerdings hat der Hollywoodstar auch selbst schon gegen seine ehemalige Freundin gestichelt. Nachdem die Sängerin mit Bradley Cooper (49) bei den Oscars geschmust hatte, likte der 42-Jährige einen Kommentar, der ihn dafür lobte, nicht mehr mit der Künstlerin zusammen zu sein. Danach hagelte es Kritik und der Serienheld erklärte: "Sorry für den 'Like'. Es war ein Unfall. Ich bin nur stolz und freue mich für Stef."

Instagram / taylorkinney111 Ashley Cruger, Model

Getty Images Taylor Kinney im Oktober 2018

