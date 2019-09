Er scheint sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen! Lange Zeit sah man Taylor Kinney (38) an der Seite von Lady Gaga (33): Die Hollywood-Stars fanden 2011 zueinander und verlobten sich vier Jahre später. Zu einer Hochzeit kam es jedoch nie – die beiden trennten sich nur wenige Monate nach ihrer Verlobung. Seitdem soll der ehemalige Vampire Diaries-Star aber keinesfalls Trübsal geblasen haben!

Wie Dailymail berichtet, vergnügte sich Taylor am Freitagabend mit einer brünetten Dame ich einem Restaurant in Pennsylvania. Das Magazin veröffentlichte ein Foto, das die beiden beim Knutschen zeigt. Ein Insider, der den 38-Jährigen schon häufiger in seiner Heimatstadt Lancaster gesehen haben will, wusste zwar nicht, wer die Frau war, meinte aber: "Er hat einfach angefangen, mit ihr rumzumachen. Sie sah aus, als ob sie viel Spaß hatte." Außerdem verriet er: "Er bringt häufig schöne Frauen in die Stadt, aber diese hat er letzte Nacht in der Bar getroffen." Ob der Schauspieler sie auch nach Hause begleitet hatte, wusste die Quelle jedoch nicht.

Taylor führt also offenbar ein recht vergnügliches Single-Leben – ob er den Trennungsschmerz aber wirklich verwunden hat? Vor einigen Monaten kommentierte ein Fan eines seiner Bilder: "Ich bin begeistert, dass du von Gaga weggekommen bist." Der "Chicago Fire"-Darsteller reagierte auf den Spruch immerhin mit einem Like.

