Am vergangenen Sonntag heimste Lady Gaga (32) ihren ersten Oscar für ihren Song "Shallow" aus "A Star Is Born" ein. Aber nicht ihr Sieg steht noch immer im Mittelpunkt, sondern ihr Kuschel-Auftritt mit Co-Star Bradley Cooper (44). Die verschmuste Performance mit dem Freund von Irina Shayk (33) kam nicht bei jedem gut an – und auf die Sängerin prasselten einige bitterböse Kommentare ein. Nun scheint sich auch ihr Ex-Verlobter Taylor Kinney (37) unter die Hater zu mischen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Vampire Diaries-Star einen Schnappschuss von sich und dem Eishockeyspieler Bryan Bickell. Ein Fan brachte allerdings seine Ex ins Spiel: "Ich bin begeistert, dass du von Gaga weggekommen bist" – anstatt diese Worte nicht zu beachten, likte Taylor, der fünf Jahre mit der Blondine zusammen gewesen war, den Kommentar. Damit löste er eine Riesendiskussion aus. Während viele Follower sich auf seine Seite stellten, sprangen die “Little Monsters” ihrem Idol sofort zur Seite. "Ich bin froh, dass Gaga von dir weggekommen ist" war nur einer von vielen aufgebrachten User-Kommentaren.

Eine scheint mit der innigen Bindung zwischen Lady Gaga und Bradley dagegen gar kein Problem zu haben: Irina. Das Model war nicht nur die erste, die den Oscar-Auftritt mit Standing Ovations würdigte, sie nahm ihre angebliche Rivalin danach auch sofort in den Arm.

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper im Dolby-Theatre

Theo Wargo/GettyImages Taylor Kinney, "Chicago Fire"-Star

Getty Images Lady Gaga und Irina Shayk bei der Oscar-Verleihung 2019

