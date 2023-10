In New York: David Garrett und Heidi Klum sind Nachbarn!

David Garrett (43) und Heidi Klum (50) haben offenbar denselben Geschmack! Die beiden Prominenten verbindet augenscheinlich bis auf ihre deutsche Herkunft wenig. Er ist einer der berühmtesten Geiger der Welt und begeistert mit seiner Musik – sie ist Supermodel und sitzt in diversen Fernsehjurys. Doch eine überraschende Gemeinsamkeit haben sie dann doch: David und Heidi wohnen in New York tatsächlich im selben Haus!

"Ich habe eine wunderschöne Wohnung in SoHo, direkt neben Heidi Klum. Sie hat Penthouse B, ich habe Penthouse A, im selben Haus", verrät David Bild. Nachbarschaftstreffen gibt es bei dem Musiker und der Germany's next Topmodel-Jurorin zwar nicht – doch ab und zu laufen sie sich schon über den Weg. "Wir begegnen uns durchaus mal im Fahrstuhl und dann grüßen wir uns natürlich. Sie hat ja ebenfalls kernsaniert, genau wie ich", berichtet er. Bei dem Wohnhaus der Stars handelt es sich um ein altes Gebäude mit hohen Decken und robusten Wänden.

Außer in seiner Wohnung mit der berühmten Nachbarin in New York fühlt sich David aber auch in Berlin zu Hause. "Beide Städte vermitteln mir ein Stück Heimatgefühl, denn ich habe ja auch überall Familie", erklärt er. Während sein Bruder mit seiner Familie in der US-amerikanischen Metropole lebe, wohne seine Mutter in der deutschen Hauptstadt.

Getty Images David Garrett bei der Jose Carrera Gala in Leipzig, Dezember 2021

Getty Images Heidi Klum, Topmodel

Getty Images David Garrett im Juni 2022 in Aachen

