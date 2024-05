So ging es Kyle Richards mit dem Auszug von Ex Mauricio!

So ging es ihr mit dem Auszug ihres Ex! Vergangenes Jahr gaben Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (53) ihr Ehe-Aus bekannt. Die beiden gingen fast drei Jahrzehnte gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile ist der Immobilienmakler auch aus dem gemeinsamen Haus in Los Angeles ausgezogen. Nun bricht Kyle ihr Schweigen und verrät im Podcast "Bitch Bible", wie es ihr damit geht. "Das war komisch", gesteht sie und fügt hinzu: "Ich wusste immer, wenn dieser Tag kommt, würde es sich seltsam anfühlen, sehr real. Ich bin eine vierfache Mutter und habe einen vollen Haushalt."

Kylie erklärt, dass sie es gewohnt sei, dass viel Trubel in ihrem Zuhause sei. "Und der Tag, an dem er auszog, war einfach seltsam, weil ich nach Hause kam und dachte: 'Alles ist so ruhig.' Ich fragte mich: 'Wo sind denn alle?'" Dass Mauricio auszog, als sie nicht zu Hause war, weiß sie mittlerweile zu schätzen: "Ich wollte nicht dabei sein, um das zu sehen." Der Unternehmer ist in eine Junggesellenbude nach West Hollywood gezogen.

Mit dem Ehe-Aus hat sich Kyle aber mittlerweile abgefunden. "Ich war sehr stolz auf meine Ehe und meine Familie, die wir aufgebaut haben. Es war schwer für mich, endlich an einen Punkt zu gelangen, an dem ich sagen konnte: 'Das war ein Erfolg, egal was passiert'", erklärt sie ebenfalls in dem Podcast. Das Verhältnis zu ihrem Ex ist trotz der Trennung weiterhin gut. "Es ist im Moment eine schwierige Zeit, aber wir sind sehr freundschaftlich zueinander", erklärte sie kürzlich im Interview mit Entertainment Tonight.

