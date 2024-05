"Übermutti": Jennifer Frankhauser macht sich viele Sorgen

Lässt sich Jennifer Frankhauser (31) vom Alltag mit zwei Kindern stressen? Die Influencerin ist im März zum zweiten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König durfte sie den kleinen Milan auf der Welt willkommen heißen. Jetzt verrät sie im Interview mit RTL: "Meine Mutter und Schwester sagen immer: 'Mach dich nicht so verrückt!' Die sind etwas gelassener und ich eher die Übermutti, die alles recherchiert, bevor sie etwas tut und sich immer viele Sorgen macht." Ihre Schwester Daniela Katzenberger (37) und ihre Mutter Iris Klein (56) seien da etwas lockerer und hören mehr auf ihr Gefühle. "Was ich besser finde. Vielleicht werde ich ja noch gelassener mit der Zeit", erklärt Jenny.

Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin und ihre Schwester sehen ihre Mutter jetzt, da sie selbst Kinder haben, mit anderen Augen. Iris plaudert aus: "Oft fragen sie mich: 'Mama, wie hast du das mit drei Kindern alleine alles so locker geschafft?' Ich sag’ mal so: Einfach war es nie und ich musste immer mit einem schlechten Gewissen leben, weil ich arbeiten musste, damit es meinen Kindern an nichts fehlte." Für Jenny sei sie daher ein großes Vorbild.

Die einstige Dschungelkönigin hätte Iris rückblickend gern etwas mehr unter die Arme gegriffen und ihr vor allem beim Kochen geholfen: "Erstens, weil ich nicht kochen kann, da ich es nie musste und zweitens, weil es für mich immer selbstverständlich war, dass das Essen auf dem Tisch steht, wenn ich von der Schule heimkam. Heute weiß ich, wie viel Last und Arbeit eine Mama hat." Dennoch gäbe es für sie nichts Schöneres als das Muttersein.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König mit ihrem Sohn Damian im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jenny eine Übermutti ist? Ja, irgendwie hatte ich auch schon den Eindruck. Nein, so hätte ich eher Iris oder Dani eingeschätzt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de