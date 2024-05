Hochzeit: Hat Nina Bott Nachnamen von ihrem Mann angenommen?

Für viele heiratswillige Paare ist es die Frage schlechthin: Welchen Nachnamen nehmen wir an? Nina Bott (46) und ihr frisch angetrauter Ehemann Benjamin Baarz (36) haben in dieser Angelegenheit eine Einigung gefunden – die Schauspielerin nahm Benjamins Nachnamen an und hört jetzt privat auf den Namen Nina Baarz. "Es ist schön, dass wir jetzt alle den gleichen Namen tragen", schwärmt sie im Interview mit Bunte. Ihren alten Nachnamen wolle sie jedoch weiterhin als Künstlernamen nutzen. "[Es bedeutet mir] als Andenken an meine Eltern viel [...]! Beide fehlen mir sehr. Meine Mutter ist vor 19 Jahren verstorben, mein Vater vor 12 Jahren, kurz bevor ich Benni kennengelernt habe", erklärt die GZSZ-Bekanntheit.

Erst vor wenigen Tagen gaben sich Nina und Benjamin in einem Surfclub bei Kiel an der Ostsee das Jawort. Abends fand zusätzlich eine Feier in einem Hamburger Hotel statt. Die Ehe-News verkündete Nina mit einem Post auf Instagram. Die "Verbotene Liebe"-Darstellerin teilte ein Foto, auf dem sie ihre Füße zum Kühlen in einen Eiskübel hält. Neben dem Behälter liegen ein Paar High Heels sowie ein Schleier. "Mein Mann schläft noch, und ich muss mich auch erst mal erholen", schrieb sie dazu und teilte noch die Hashtags #justmarried, #love und #mrandmr.

Nina und Benjamin sind bereits seit über elf Jahren ein Paar. Im Laufe ihrer Beziehung wurden die beiden Eltern von drei Kindern. Dass die Hochzeit einige Jahre auf sich warten ließ, ist für Nina jedoch kein Problem. "Viele Paare heiraten, bevor sie eine Familie gründen. Für uns war es nie wichtig, aber uns war klar, dass wir 'Ja' sagen, wenn einer fragt. Nach Bennis Antrag im Oktober 2022 im Zillertal haben wir jetzt das Glück, nach über elf Jahren Beziehung als große Familie zusammen zu feiern!", erklärt sie gegenüber Bunte.

Nina Bott nach ihrer Hochzeit

Nina Bott und ihr Verlobter im August 2022 in Köln

