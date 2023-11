Scheidung von Oasis-Star Noel Gallagher ist offiziell durch!

Nun gehen sie offiziell getrennte Wege! Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Noel Gallagher (56) und seine Ehefrau Sara McDonald sich getrennt haben. Das Paar war insgesamt 22 Jahre zusammen gewesen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Seit dem Ehe-Aus wurde der Oasis-Star bereits mit einigen Frauen beim Flirten gesichtet. Jetzt wird bekannt: Die Scheidung von Noel und seiner Ex-Frau ist offiziell durch!

Wie The Sun berichtet, hat sich das Ex-Paar endlich über ihre Anwälte einigen können. Dabei muss Noel tief in die Tasche greifen. Sara soll von ihm ca. 20 Millionen Pfund sowie das Anwesen in Hampshire in London erhalten. Das Haus soll laut Schätzungen etwa acht Millionen Pfund wert sein.

Das Paar feiert seine Scheidung derzeit getrennt voneinander im Ausland. Während Sara mit ihren Freunden auf Ibiza urlaubt, lässt es Noel in Las Vegas ordentlich krachen. Unter anderem wurde der Musiker bereits bei einem Konzert der Band U2 gesichtet.

Anzeige

Getty Images Sara McDonald und Noel Gallagher im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Noel Gallagher, Sänger

Anzeige

Getty Images Oasis-Sänger Noel Gallagher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de