Serkan und Samira Yavuz' Baby ist da: Das ist Tochter Valea!

Erst zu Beginn des Jahres hatten Serkan (31) und Samira Yavuz (30) putzige Neuigkeiten für ihre Fans: Sie werden zum zweiten Mal Eltern. Im Mai war es dann endlich so weit und die kleine Valea Yaël Roya erblickte das Licht der Welt. Ihre Follower lassen die beiden Influencer an ihrem Babyglück teilhaben und stellen den Nachwuchs direkt der Öffentlichkeit vor. "Endlich bist du da, endlich sind wir komplett", schwärmt das Paar bei Instagram. Mittlerweile ist die kleine Familie auch schon wieder zu Hause und nimmt ihre Community direkt mit in ihr neues Leben zu viert...



