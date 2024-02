Karriere oder Kind? Valentina Pahde wollte längst Mama sein

Sie ist hin- und hergerissen! Seit 2015 spielt Valentina Pahde (29) die Rolle der Sunny bei GZSZ. Seit rund einem Jahr legt die Schauspielerin allerdings eine Drehpause ein. In dieser Zeit war sie mit Dominik Guehrs (33) zusammen, doch die Beziehung soll nach wenigen Monaten schon wieder gescheitert sein. Anlässlich ihres bevorstehenden 30. Geburtstags macht sich die Blondine viele Gedanken: Eigentlich wollte Valentina schon längst Mama sein!

"Ich wollte immer jung Mama werden, habe aber meinen Fokus in den letzten zehn Jahren auf meine Karriere gelegt", verrät die 29-Jährige im Gala-Interview. Deswegen habe sie lange mit sich gehadert. Hinzu komme das Pech mit den Männern, was Valentina aber nicht verunsichert: "Es gibt ja heutzutage auch andere Wege, um an sein Ziel zu kommen. Daher lasse ich mich bei dem Thema Kinderwunsch nicht mehr stressen."

Wie der aktuelle Beziehungsstatus der Schauspielerin ist, ist nicht bekannt. Laut einem Insider, der gegenüber Bild ausgepackt hatte, sollen sich die Beauty und Dominik aber vor wenigen Monaten wegen ihrer verschiedenen Interessen und Lebensweisen getrennt haben. Weder die GZSZ-Darstellerin noch der Sportler äußerten sich bislang zu ihrer angeblichen Trennung.

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Getty Images Valentina Pahde

Instagram / valentinapahde Dominik Guehrs und Valentina Pahde im Mai 2023 in Cannes

