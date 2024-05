"Temptation Island"-Star Tatum Sara wurde von Ex misshandelt

Tatum Sara (25) gibt einen erschreckenden Einblick. Die Temptation Island-Bekanntheit teilt auf Instagram ein Video und macht damit auf ihre vergangene Beziehung aufmerksam: "So hat sich mein letztes Jahr abgespielt. Eine toxische Beziehung, Gewalt, schwierige Entscheidungen, Trennung, Schmerz, Verlust und Angst", schreibt Tatum dazu. In dem Video sind einige Szenen zu sehen, in denen sie weint. Auch mehrere Verletzungen sowie Blutflecken zeigt die Influencerin. Damit möchte sie anderen Betroffenen zeigen, dass sie nicht allein sind und ihnen Mut machen.

Wer ihr Ex-Partner, der ihr das angetan hat, war, verrät Tatum nicht. Sie betont jedoch, dass es nicht Louis Streich war, mit dem sie zusammen an "Temptation Island" teilgenommen hatte. "Ich möchte eines klarstellen: Hier geht es nicht um meinen Ex-Partner aus der Fernsehshow, die wir zusammen gemacht haben (bevor irgendwelche ungerechtfertigten Spekulationen losgehen)", erklärt die Berlinerin. Eigentlich hatte Tatum nicht geplant, die Aufnahmen zu veröffentlichen, aber sie sollen sie daran erinnern, dass sie sich nie wieder so fühlen möchte.

Nach "Temptation Island" blieben Louis und Tatum noch kurze Zeit ein Paar, aber in der Wiedersehensshow erklärten sie, dass sie sich getrennt haben. Seitdem machte die Beauty keine neue Beziehung mehr öffentlich, deutete aber an, dass es wieder jemanden in ihrem Leben gab.

Anzeige Anzeige

Instagram / tatumsaraa Tatum Sara, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Tatum Sara und Louis Streich

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de