"Temptation Island" gemeistert: So war's für Louis und Tatum

Es waren Emotionen pur! Das diesjährige Experiment Temptation Island ist fast vorbei. Die letzten Lagerfeuer fanden schon statt – und nur noch das große Wiedersehen steht noch aus. Von vier Paaren sind nur zwei zusammengeblieben, unter anderem auch Tatum (24) und Louis. Trotz einiger Fehltritte entschieden sie, an ihrer Beziehung arbeiten zu wollen. So erging es Tatum und Louis nach der Herzensentscheidung!

"Es war nach dieser emotionalen Reise pure Erleichterung. Und ja, ich habe immer an unsere Beziehung geglaubt", betont Louis gegenüber Promiflash. Für ihn stand also immer fest, dass er und Tatum gemeinsam die Show verlassen. Die Beauty schien hingegen nicht immer so zuversichtlich zu sein: "Nachdem ich seine Bilder mit Siria gesehen habe, hatte ich wenig Hoffnung." Deshalb sei sie auch überrascht gewesen, wie emotional das letzte Lagerfeuer für sie war.

"Dass es dann doch so emotional wird, hätte ich nicht gedacht", führt Tatum aus. Louis hatte nämlich schon in den ersten Tagen mit der Verführerin Siria geflirtet. Neben intensiven Blicken und Berührungen soll er auch hinter der Kamera mit ihr angebandelt haben, weswegen seine Freundin die Beziehung hinterfragt hatte.

Louis Streich und Siria Longo in der "Temptation Island"-Männervilla

Tatum Sara und Louis Streich beim "Temptation Island"-Lagerfeuer

Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

