Deswegen erzählte Tatum Sara ihrem Ex Louis nichts von Neuem

Tatum Sara (24) erklärt sich! Obwohl die Temptation Island-Kandidatin und ihr Partner Louis Streich die Insel der Versuchung gemeinsam verlassen hatten, trennten sich die beiden nach den Dreharbeiten. Vor wenigen Tagen behauptete ihr Ex schließlich, dass die Beauty bereits während ihrer Beziehung schon einen Neuen gehabt haben soll. Dass sie jemanden datet, bestätigt Tatum nun indirekt und verrät, weshalb sie Louis nichts davon erzählte.

In einem YouTube-Talk mit Sanijel Jakimovski spricht Tatum Klartext und erklärt, warum sie Louis nichts von ihrem Neuen erzählt hatte. "Ich habe Louis nicht von mir aus gesagt, dass es jemanden in meinem Leben gibt und ich jemanden kennenlerne, [...] weil ich ihn nicht verletzten wollte unnötig", verrät die TV-Bekanntheit und fügt hinzu, dass sie Mitleid mit ihrem Ex gehabt hatte. "Ich wollte nicht noch so ekelig sein und ihm unter die Nase reiben 'Ey, mir geht es richtig gut und dir geht es richtig scheiße und ich habe jetzt jemanden und so'", schließt sie ab.

Außerdem räumt sie nun ein, dass diese Herangehensweise nicht die feine Art gewesen war. "Das ist vielleicht nicht das Richtige gewesen und das gebe ich auch zu, das tut mir leid. Es wäre schöner gewesen, hätte er das von mir erfahren", gesteht sie sich ein und spielt damit darauf an, dass ihre Mitkandidatin Loreen ihr damit zuvorkam. Trotzdem erklärt sie: Rechenschaft war sie Louis nicht mehr schuldig.

Instagram / tatumsaraa Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / tatumsaraa Tatum Sara, "Temptation Island"-Kandidatin

RTL Sarah, Tatum, Loreen und Charline, "Temptation Island"-Kandidatinnen

