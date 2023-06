Louis Streich: Tatum war in Beziehung mit Neuem zusammen

Louis Streich ist sich offenbar sicher! Gemeinsam mit seiner einstigen Partnerin Tatum Sara (24) hatte sich der Berliner dem ultimativen TV-Treuetest bei Temptation Island gestellt. Allerdings nicht erfolgreich – zwar verließen die zwei die Insel der Versuchung gemeinsam, doch trennten sich die einstigen Turteltauben nach den Dreharbeiten. Nun will Louis sogar wissen: Seine Ex Tatum hatte während der Beziehung schon einen Neuen!

In einem YouTube-Talk mit Calvin Kleinen (31) klären Louis und Tatum offen gebliebene Fan-Fragen. Dabei wollen einige Zuschauer wissen, ob die Brünette nach dem Liebes-Aus mit Louis schon wieder einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Während Tatum diese Frage unkommentiert lassen will, bestätigt ihr Ex ihre neue Liebe und fügt hinzu: "Ich [habe] auch gehört, dass sie während unserer Beziehung schon mit einem anderen zusammen war."

Dass Tatum wieder in festen Händen ist, bestätigte auch die ehemalige Kandidatin Loreen bereits in einem YouTube-Talk mit Sanijel Jakimovski. "Sie hat aber schon seit Anfang Februar einen neuen Freund, bei dem sie auch seit ein paar Monaten lebt", hieß es. Und das, obwohl die Beziehung zu Louis erst im vergangenen März zerbrochen sein sollte.

