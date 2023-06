Nach "Temptation Island"-Trennung: So geht's Louis und Tatum

Louis Streich und seine Ex-Freundin Tatum (24) sprechen Klartext! Gemeinsam nahm das Paar an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil. Zunächst schien es so, als ob Louis und Tatum der Insel der Versuchung widerstehen konnten. Doch beim großen Wiedersehen verrieten die beiden, dass sie mittlerweile getrennte Wege gehen. Promiflash hakt nun genauer nach: Wie geht es Louis und Tatum nach dem Liebes-Aus?

Im Promiflash-Interview machen sowohl die 24-Jährige als auch der Filialdirektor klar, dass sie mit der Beziehung inzwischen abgeschlossen haben. "Mir geht es super nach der Trennung und [ich] sehe keine Chance mehr, irgendwas an der Beziehung zu retten. [...] Emotional habe ich komplett mit der Beziehung abgeschlossen", erklärt Louis. Er fokussiere sich aktuell auf sich selbst und wolle sich nicht in die nächste Beziehung stürzen.

Aber auch seine Ex-Freundin ist über die gemeinsame Zeit als Paar hinweg, wie Tatum ebenfalls gegenüber Promiflash klarstellt: "Mir geht es nach der Trennung sehr gut. Ich habe endlich gemerkt, was ich im Leben möchte und was nicht. Ich bin sehr dankbar für die Zeit bei 'Temptation Island', weil ich dort gelernt habe, was ich wert bin." Auch sie hat mit der Beziehung abgeschlossen. "In meinem Datingleben läuft alles super. Kann mich nicht beklagen", verriet Tatum abschließend.

Instagram / louisstreichh Louis Streich, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / louisstreichh Louis Streich und Tatum Sara, Realitystars

Instagram / tatumsaraa Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

