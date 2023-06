Loreen Schenke behauptet: Tatum hat Freund Louis betrogen

Was hat es damit auf sich? Gemeinsam mit ihrem Freund Louis Streich nahm Tatum (24) an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil. Beim finalen Lagerfeuer sah es so aus, als ob die Berliner den Treuetest bestanden hatten. Beim großen Wiedersehen verrieten die beiden dann aber, dass sie mittlerweile getrennt sind. Nun schoss ihre Mitkandidatin Loreen gegen Tatum und behauptete: Tatum hat Louis nach "Temptation Island" betrogen!

Gemeinsam mit dem YouTuber Sanijel Jakimovski ließen die ehemalige Ex on the Beach-Kanditatin und ihr Verlobter Adam Bloch das TV-Experiment Revue passieren – und verrieten, wie es danach weiterging: Entgegen ihrer Behauptungen waren Tatum und Louis beim großen Wiedersehen noch nicht getrennt, erst im vergangenen März soll die Beziehung ein jähes Ende gefunden haben. "Sie hat aber schon seit Anfang Februar einen neuen Freund, bei dem sie auch seit ein paar Monaten lebt." Tatum soll Louis allerdings gesagt haben, dass sie bei einer Freundin wohne – er wusste bis dahin nichts von dem anderen Mann.

Doch das soll laut Loreen und Adam nicht das einzige Mal gewesen sein, dass Tatum ihrem Freund fremdging: "Auf TikTok hatte er einiges mitbekommen. [...] Dann hat er die Leute angeschrieben und gefragt, was da dran ist, und dann ist er mit diesen Menschen ins Gespräch gekommen." Tatum soll zudem weiterhin behauptet haben, Single zu sein – sie plane nämlich derzeit weitere Reality-TV-Formate.

RTL / Frank J. Fastner Tatum Sara und Louis Streich

RTL / Frank Fastner Loreen Schenk und Adam Bloch, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / tatumsaraa Tatum Sara, Realitystar

