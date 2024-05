Wirft "Bauer sucht Frau International"-Ulrike alles hin?

Bei Ulrike macht sich immer mehr Unbehagen breit. Die Bauer sucht Frau International-Kandidatin hat sich während der Hofwoche mächtig in Heiko verguckt, doch in der vergangenen Folge kamen Zweifel auf. Der Wahlbrasilianerin ging plötzlich alles zu schnell. Auch zum Ende ihrer gemeinsamen Zeit haben sich diese Sorgen nicht in Luft aufgelöst. "Ich bin überwältigt von diesem Gefühlschaos. Ich habe Angst, dass mich diese Situation ein bisschen überfordert, der plötzlichen Zweisamkeit, der aufkommenden Gefühle. Das ist superschön, aber auch beängstigend für mich", erklärt die Eukalyptus-Farmerin in der aktuellen Episode.

Heiko betont im Gespräch, dass er eine Menge Erinnerungen und einen Sonnenschein im Herzen mit nach Hause nehmen werde, sich aber auch einige Gedanken mache. "Zu schnell, zu viel, ne? So empfinde ich das", sagt Ulrike. Ihr Auserwählter ist jedoch der Meinung, dass man so schneller ans Ergebnis komme: "Sonst fährt man nach Hause und hat noch zehn Fragen." Doch der 57-Jährigen ist das Ganze noch etwas zu unsicher. Dennoch ist sie der Meinung, dass sie vielleicht eine Chance haben. Heiko wäre auf jeden Fall bereit, ihr die nötige Zeit zu geben.

Der Metzger ist seit knapp vier Jahren Single und hat in Ulrike endlich wieder eine Frau gefunden, die ihm das gibt, wonach er sich gesehnt hat: "Einsamkeit macht ja auf Dauer krank. Wenn du anfängst, mit dir selbst zu sprechen, dann spätestens muss man versuchen, einen Ausweg zu finden, und dieser Ausweg hat sich netterweise jetzt geboten und fühlt sich auch richtig an." Ulrike habe nicht gewusst, dass er so ein "einsamer Wolf" sei und könne ihn jetzt besser verstehen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Ulrike und Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2024

Anzeige Anzeige

RTL + Ulrike, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Ulrikes Sorgen verstehen? Ja, sie kennt Heiko schließlich erst ein paar Tage. Nein, man weiß doch vorher, worauf man sich einlässt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de