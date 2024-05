"Bauer sucht Frau International"-Ulrike zweifelt an Heiko

Steht Ulrikes Bauer sucht Frau International-Romanze vor dem Aus? Bei der Wahlbrasilianerin und ihrem Hofburschen Heiko sprühen mächtig die Funken – sie haben sich sogar schon geküsst. Doch langsam wird Ulrike nachdenklich. "Es kribbelt, es fühlt sich gut an, macht eventuell auch Lust auf mehr. Auf der anderen Seite ist mein Körper irgendwie schon weiter, dieser Verräter. Mein Kopf kommt nicht so hinterher", erklärt sie in der aktuellen Folge der Kuppelshow. Darüber hinaus erzählt sie im Vorspann zur nächsten Episode: "Ich bin überwältigt von diesem Gefühlschaos in mir." Ihr kommen daraufhin sogar die Tränen.

Ulrike und Heiko hatten mittlerweile auch ihre erste kleine Auseinandersetzung. Als der Bayer ihr beim Erledigen der Hofarbeit helfen wollte, kletterte er auf ein marodes Dach, das schließlich mit ihm zusammen einbrach. Als sie dieses wieder reparieren wollten, waren sie sich jedoch uneinig. "Den Macho muss er jetzt nicht raushängen lassen... Ich Tarzan, du Jane. Da muss er schon mal ein bisschen auf mich hören", stellte die zweifache Mutter klar.

Heiko sieht das Ganze offenbar etwas gelassener. Zumindest hat er im Gegensatz zu Ulrike noch keine Bedenken geäußert. Stattdessen machte er in der vergangenen Folge deutlich: "Ich habe mich mächtig verschossen in die Ulrike. Das kann man nicht anders sagen." Die Bio-Bäuerin imponiert ihm nicht nur mit ihrer Art, sondern auch mit ihren Tanz-Skills. "Das war verrückt, als sie da die Dancing-Queen gegeben hat. Das war schon schön fürs Auge", staunte der einstige Metzger.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Ulrike aus Brasilien, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

RTL Ulrike und Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es bei Heiko und Ulrike gut ausgeht? Ja, ich denke, sie muss sich gerade nur mit der Situation zurechtfinden. Nein, ich fürchte nichts Gutes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de