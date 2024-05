Raúl Richter ist Vanessa Schmitt tatsächlich fremdgegangen!

Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt sind seit 2018 ein Paar, 2022 legten sie jedoch eine Beziehungspause ein. Einen offiziellen Grund gab es nicht, jedoch wurde schnell über Untreue spekuliert. Im Interview mit RTL gibt der Schauspieler nun zu, was damals vermutet wurde: "Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen." Darauf ist der GZSZ-Star natürlich nicht gerade stolz. "Es war nur eine einmalige Sache damals bei mir und dabei blieb es auch", erklärt er und Vanessa fügt entschieden hinzu: "Und dabei bleibt es auch!"

Vanessa erklärt, sie habe den Seitensprung selbst entlarvt – einen Umstand, den die Moderatorin sehr schade findet. Sie richtet ehrliche Worte an Raúl: "Natürlich hätte ich es mir eher gewünscht, dass du direkt deinen Fehler hättest gestehen können." Die zwei haben nach dem Vorfall an ihrer Beziehung gearbeitet und der Liebe somit eine zweite Chance gegeben. Seit knapp zwei Jahren sind sie wieder ein Paar, doch der Stachel sitzt wohl noch immer tief. "Man kann verzeihen, aber man kann natürlich nie vergessen", gesteht Vanessa.

Eine weitere Belastungsprobe erwartet das Paar im Sommer. Denn es ist offiziell: Raúl und Vanessa sind in der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel dabei. Die Herausforderung in der Promi-WG in Bocholt werden sie gemeinsam mit Theresia Fischer (32) und ihrem Stefan sowie mit Umut Tekin (26) und Emma Fernlund und weiteren Paaren bestreiten.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Schmitt und Raúl Richter

Anzeige Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Schauspieler Raúl Richter und Influencerin Vanessa Schmitt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, die beiden werden den Seitensprung im Sommerhaus noch mal thematisieren? Ja, ganz bestimmt! Nein, ich denke, das haben sie abgehakt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de