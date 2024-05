Hassrede: Schmeißen die Chiefs Harrison Butker nun raus?

Kann sich Harrison Butker (28) etwa nun von seiner sportlichen Karriere verabschieden? Der Kicker der Kansas City Chiefs hielt vor wenigen Tagen eine Rede an einem katholischen College und kassierte dafür einen heftigen Shitstorm. In seiner Ansprache habe er nicht nur ein veraltetes Frauenbild dargestellt, sondern sich auch inakzeptabel über Abtreibungen geäußert und Pride-Veranstaltungen als Todsünde bezeichnet. Dafür sollen ihm, wenn es nach tausenden Social-Media-Usern geht, nun Konsequenzen blühen. In einer Change.org-Petition fordern bereits 136.000 Menschen, dass Harrison aus dem Team der Chiefs geworfen wird.

In der Petition heißt es über Harrisons Rede: "Seine Kommentare waren sexistisch, homophob, transfeindlich, abtreibungsfeindlich und rassistisch." Es sei inakzeptabel, dass eine Person wie der NFL-Star seine Reichweite nutzt, um Schaden anzurichten, anstatt Einigkeit zu fördern. Ob der Teamkollege von Patrick Mahomes (28) und Travis Kelce (34) aufgrund seiner Aktion tatsächlich bei den Chiefs rausfliegt, ist aber unklar – der aktuelle Super Bowl-Champion äußerte sich zu seiner Rede bisher noch nicht.

Die NFL hingegen distanzierte sich in einem Statement bereits von den fragwürdigen Worten des 28-Jährigen. "Die NFL ist unerschütterlich in ihrem Engagement für Inklusion, was unsere Liga nur stärker macht", stellte der Vizepräsident Jonathan Beane gegenüber People klar. Was Harrison in seiner Rede erläuterte, entspreche nicht den Werten der National Football League.

Getty Images Harrison Butker bei einem Spiel gegen die Las Vegas Raiders, November 2023

Getty Images Harrison Butker bei der Ankunft zum Super Bowl LVIII 2024

