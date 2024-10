Äußerte sich Harrison Butker hier wieder frauenfeindlich?

Harrison Butker (29) gab Fox News am Donnerstag ein Interview. Das Ganze kommt einige Monate, nachdem der Kicker der Kansas City Chiefs sich fragwürdig über die Rolle der Frau in einer Beziehung äußerte. Dafür kassierte der Sportler ordentlich Kritik. Doch in dem Gespräch schlägt Harrison wieder Töne an, die einige sicherlich sauer stimmen. "Es geht mehr darum, wie schön es für Frauen ist, wenn sie sich zurücknehmen und ihre Familie in den Vordergrund stellen, Zeit mit ihren Kindern verbringen und ihre Familie großziehen. Und das ist es, worüber ich gerade versucht habe zu sprechen", meinte er beispielsweise. Er habe mit seinen vergangenen Aussagen den Hausfrauen nur eine Stimme geben wollen. Jedoch musste er sich zuletzt immer wieder anhören, dass er es nicht gern sehe, wenn Frauen Karriere machen, weil sie sich schließlich um den Haushalt und die Familie kümmern sollten.

Dass die Menschen seine vergangenen Äußerungen so negativ aufnahmen, könne Harrison nicht nachvollziehen. "Ich bin auf jeden Fall traurig, dass [einige Leute] es schlecht aufgenommen haben", erklärte der Super Bowl-Gewinner. Er habe angeblich nur versucht, die Rolle der Hausfrau als etwas Wunderbares darzustellen. Das klang rückblickend für viele aber wohl anders. "Einige von Ihnen werden vielleicht eine erfolgreiche Karriere in der Welt machen, aber ich wage zu vermuten, dass die meisten von Ihnen sich am meisten auf ihre Ehe und die Kinder freuen, die sie in diese Welt setzen werden", hatte Harrison nämlich in seiner Rede im Mai erklärt und damit für großes Aufsehen gesorgt.

Harrison nahm seine Frau während seiner Rede Mitte des Jahres als Beispiel, da sie sich gerne nur um die Familie kümmere. "Ich kann Ihnen sagen, dass meine wunderbare Frau Isabelle die erste wäre, die sagen würde, dass ihr Leben wirklich begann, als sie begann, ihre Berufung als Ehefrau und Mutter zu leben", argumentierte der 29-Jährige. Auf Instagram musste er sich dafür einiges anhören. "Stellt euch einen Kerl vor, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, einen Ball durch die Gegend zu treten, und Frauen erzählt, dass ihre Leistungen nichts bedeuten", schrieb beispielsweise ein User fassungslos.

Harrison Butker bei der Ankunft zum Super Bowl LVIII 2024

Harrison Butker, NFL-Star

