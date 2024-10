Klammheimlich: Harrison Butker ist wieder Papa geworden

Harrison Butker (29) und seine Ehefrau Isabelle sind still und heimlich wieder Eltern geworden! In einem aktuellen Interview in der Fox-News-Sendung "The Ingraham Angle" bestätigte der Spieler der Kansas City Chiefs stolz: "Wir haben drei Kinder." Weitere Details – wie den Namen, das Geschlecht oder das Geburtsdatum des Babys – nannte der Profisportler nicht. Mit ihrem fünfjährigen Sohn James und einem weiteren Kind, dessen Name und Alter nicht öffentlich bekannt sind, ist die Familie nun zu fünft.

Die frohe Botschaft folgt nur wenige Monate nach Harrisons umstrittener Rede bei der Abschlussfeier des Benedictine College in Atchison, Kansas. Damals erntete der 29-Jährige heftige Kritik, nachdem er sich gegen LGBTQIA+-Rechte ausgesprochen und die In-vitro-Fertilisation als Familienplanungsmethode abgelehnt hatte. In dem aktuellen Interview mit der Talkshow äußerte Harrison, er sei "traurig", dass einige Menschen seine Botschaft "missverstanden" hätten, und erklärte: "Ich habe zu einem spezifischen Publikum gesprochen, das, wie ich denke, verstehen konnte, was ich sagen wollte."

Abseits des Spielfelds legt Harrison großen Wert auf Familie und Glauben. Er und Isabelle kennen sich bereits seit der Mittelstufe. Sie konvertierte zum katholischen Glauben und wurde seine Ehefrau. "Man kann gar nicht genug betonen, dass all mein Erfolg möglich ist, weil ein Mädchen, das ich in der Mittelschule in der Bandklasse kennengelernt habe, zum Glauben konvertierte [...] und einen der wichtigsten Titel überhaupt annahm – Hausfrau", lobte der zweimalige Super-Bowl-Champion seine Ehefrau in seiner umstrittenen Rede bei der Abschlussfeier des Benedictine College.

Getty Images Harrison Butker im Februar 2024

Getty Images Harrison Butker bei einem Spiel gegen die Las Vegas Raiders, November 2023

