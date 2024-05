NFL-Star Harrison Butker verteidigt seine umstrittene Rede!

Harrison Butker (28) steht hinter seinen Aussagen! Der Kansas-City-Chiefs-Kicker sorgt aktuell mit seiner kontroversen Rede für einige Negativschlagzeilen und kassierte für seine Worte einen heftigen Shitstorm. In seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Eklat bei einer Gala einer katholischen Institution in Nashville verteidigt der Sportler seine Ansprache. "Wenn es nicht klar war, dass die zeitlosen katholischen Werte von vielen gehasst werden, dann ist es jetzt klar", betonte er und bezog sich mehrfach auf seinen starken Glauben: "Unsere Liebe zu Jesus und damit unser Wunsch, uns zu äußern, sollte niemals durch die Sehnsucht unserer gefallenen Natur, von der Welt geliebt zu werden, aufgewogen werden."

Trotz seiner feindlichen Aussagen über Frauen, die LGBTIQ+-Community, künstliche Befruchtung oder Abtreibungen, scheinen auch einige seiner Team-Kollegen hinter dem 28-Jährigen zu stehen. Patrick Mahomes (28) schilderte gegenüber NBC-Reportern, dass Harrison ein "guter Mensch" sei: "Es gibt bestimmte Dinge, die er gesagt hat, mit denen ich nicht unbedingt einverstanden bin, aber ich verstehe die Person, die er ist, und er versucht, alles zu tun, um die Menschen in die richtige Richtung zu führen. Und das sind vielleicht nicht dieselben Werte, die ich habe." Auch Travis Kelce (34) verteidigte seinen Kumpel in seinem "New Heights"-Podcast ein wenig, er sei aber dennoch mit "so ziemlich keiner" von Harrisons Aussagen einverstanden.

Harrison war vergangene Woche zu einer Abschlussveranstaltung eines katholischen Colleges als Sprecher eingeladen. Während seiner Ansprache bezog er sich explizit auf die Absolventinnen: "Einige von Ihnen werden vielleicht eine erfolgreiche Karriere machen, aber ich wage zu vermuten, dass die meisten von Ihnen sich am meisten auf Ihre Ehe und die Kinder freuen, die Sie in diese Welt setzen werden." Das Leben seiner Frau Isabelle hätte "erst richtig begonnen", als sie Ehefrau und Mutter wurde.

Getty Images Patrick Mahomes, NFL-Star

Getty Images Harrison Butker bei der Ankunft zum Super Bowl LVIII 2024

