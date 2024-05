Whoopi Goldberg verteidigt NFL-Star Harrison nach Shitstorm

Harrison Butker (28), der Kicker der Kansas City Chiefs, sorgte mit einer frauenfeindlichen Rede für Aufruhr. In der Talkshow "The View" springt ihm nun ausgerechnet Whoopi Goldberg (68) zur Seite. "Ich habe kein Problem damit, dass er seine Meinung sagt", meint die "Sister Act"-Darstellerin. Für sie habe er damit keine Grenze überschritten. Die Oscarpreisträgerin findet: "Er spricht zu einem katholischen College. Er ist ein gläubiger Katholik. Das sind seine Überzeugungen und er kann sie haben. Ich muss sie nicht glauben. Ich muss sie nicht akzeptieren. Die Frauen, die im Publikum sitzen, müssen sie nicht akzeptieren."

Bei einer Abschlussrede am Benedictine College sprach der Sportler speziell zu den Absolventinnen im Publikum. "Einige von euch werden vielleicht eine erfolgreiche Karriere in der Welt haben, aber ich wage zu vermuten, dass die meisten von euch sich am Ende auf eure Ehen und die Kinder freuen, die ihr in diese Welt setzen werden", meinte er zu wissen. Außerdem bezeichnete der Super Bowl-Gewinner Homosexualität als eine Todsünde, von der sich seine Zuhörer am besten fernhalten sollten.

Ein Teamkollege des 28-Jährigen ist Travis Kelce (34), der Freund von Taylor Swift (34). Da seine Rede ihren Äußerungen zu gesellschaftlichen Themen ziemlich widerspricht, erwarten viele Fans, dass sich ihr Beau gegen den strittigen Sportler positionieren könnte. Patrick Mahomes (28) hatte schon vor dem Shitstorm signalisiert, dass ihm der Kicker nicht ganz geheuer wäre. "Ehrlich gesagt, rede ich das ganze Jahr nicht mit Harrison. Ich lasse ihn einfach sein Ding machen", hatte der Quarterback in der "The Pat McAffee Show" angemerkt.

Getty Images Harrison Butker beim Spiel in Kansas City, Dezember 2023

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

