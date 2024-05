Zeitlos schön: Königin Máxima feiert heute 53. Geburtstag

Königin Máxima hat heute ihren großen Tag: Die Königin der Niederlande feiert ihren 53. Geburtstag. Anlässlich dessen veröffentlicht das niederländische Königshaus auf seinem Instagram-Account ein neues Foto von ihr, auf dem sie ihr bestes Lächeln in die Kamera hält. Neben ihrem freudestrahlenden Lächeln auf den Lippen trägt die Royal-Lady dezenten Lippenstift und ein weinrotes Oberteil mit farblich dazu passenden Ohrringen. Ihr Haar fällt lockig über die Schultern.

Die Fans sind von Máximas neuem Schnappschuss begeistert. Neben zahlreichen Glückwünschen zu ihrem Geburtstag erhält die gebürtige Argentinierin herzliche Kommentare zu ihrem hübschen Aussehen: "So eine schöne Frau. Alles Gute zum Geburtstag für sie", "Was für ein schönes Bild von ihr! Herzlichen Glückwunsch!" und "Ein schönes Bild von unserer süßen und wunderschönen Königin", schreiben die Social-Media-User unter den Geburtstagsbeitrag.

Erst vor wenigen Wochen hatte sie gemeinsam mit ihrer Familie den Geburtstag ihres Ehemannes gefeiert. König Willem-Alexander (57) wurde am 27. April dieses Jahres 57 Jahre alt. An seinem Ehrentag besuchte er zusammen mit seiner Gattin und ihren drei Töchtern die Stadt Emmen in den Niederlanden. Veröffentlichte Fotos zeigen, dass die fünf wohl jede Menge Spaß bei ihrem Ausflug hatten.

Getty Images König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Máxima

Getty Images Catharina-Amalia, Königin Máxima, König Willem-Alexander, Alexia und Ariane der Niederlande

