Mit diesen Promis war Helmut Berger (†) im Dschungelcamp!

Helmut Berger (78) hat nicht bloß in der Filmwelt Eindruck hinterlassen! Der Österreicher hatte sich bereits in den 1960er-Jahren einen Namen als Schauspieler gemacht. Im Laufe der Jahre erfreute er sich auch an großem internationalen Erfolg. 2013 nahm der Filmstar sogar an dem TV-Abenteuer Dschungelcamp teil. Nun ist der Schauspieler jedoch im Alter von 78 Jahren verstorben. Mit diesen Stars kämpfte Helmut einst um die Dschungelkrone!

In der siebten Staffel vom Dschungelcamp nahm neben Helmut Berger eine ganze Reihe von Deutschlands Promis teil! Während der "Faceless"-Darsteller als Erstes den Dschungel aufgrund seiner Gesundheit verlassen musste, wurde Silva Gonzalez (44) kurz darauf von den Zuschauern rausgewählt. Auch Schlagersänger Klaus Baumgart (68), der Kaufhaus-Erpresser Arno Funke (73) und Schauspielerin Allegra Curtis (56) waren im Rennen um die Krone. Aber auch die Reality-Sternchen Iris Klein (55) und Georgina Fleur (33) stellten sich 2013 den Herausforderungen des australischen Urwalds. Kurz vor dem Finale mussten Sänger Patrick Nuo (40) und Model Fiona Erdmann (34) ihre Sachen packen. Die Bronzemedaille ging derweil an Unter uns-Star Claudelle Deckert (49) und Silber an die Dragqueen Olivia Jones (53). Schließlich wählten die Zuschauer Sänger Joey Heindle (30) zu ihrem Dschungelkönig!

Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste Helmut auf Anraten von Dr. Bob (73) die Sendung frühzeitig verlassen. Als Ersatz rückte Klaus Baumgart nach. Damit war es die erste Staffel, in der es einen Nachrückkandidaten und damit zwölf Teilnehmer gab.

Olivia Jones und Helmut Berger im Januar 2013

Joey Heindle, Dschungelkönig 2013

Claudelle Deckert im Juli 2022

