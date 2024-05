"Kleiner Fangirl-Moment": Für ihn schwärmt Tom Kaulitz!

Normalerweise ist es der Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (34) der von seinen zahlreichen Fans nach Fotos gefragt wird. Doch beim vergangenen Fußballspiel des FC Bayern München wendete sich das Blatt. Denn dort wurde der Gitarrist plötzlich zum "Fangirl", wie ihn sein Bruder Bill (34) scherzhaft im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" betitelt. Die Bandbrüder waren gemeinsam beim letzten Heimspiel ihres Lieblingsvereins. Dort durften sie sogar in der Spielerlounge sitzen und hatten so die Möglichkeit, zahlreiche Bayernstars wie Davies, Sané, Gnabry und Co. aus nächster Nähe kennenzulernen. "Für mich ist ein kleiner Traum wahr geworden", schwärmt der Ehemann von Heidi Klum (50) im Podcast.

Wie Bill amüsiert ausplaudert, habe es dem 34-Jährigen ein Spieler ganz besonders angetan. "Du saßt in der Ecke und meintest: 'Na ja, wenn jetzt Thomas Müller (34) hereinkommt, dann werde ich nach einem Foto fragen.' Und dann kam er rein und du hast dich nicht getraut. Wie eine schüchterne Maus", macht sich der Frontsänger über seinen Bruder lustig. Zu einem gemeinsamen Selfie von Tom und Thomas sei es jedoch trotzdem noch gekommen. Der Leipziger habe eine günstige Gelegenheit genutzt und sich durchgerungen: "Dann habe ich gesagt: 'Thomas, jetzt muss ich dich auch nach einem Foto fragen.' Und dann habe ich das erste Selfie in meinem Leben mit einer anderen Persönlichkeit gemacht."

Kürzlich knipste Tom also sein erstes Fan-Selfie. Doch vor einigen Wochen feierte er schon einmal eine echte Premiere. Anlässlich der bevorstehenden Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" veranstaltete Netflix ein Event für die Zwillingsbrüder. An diesem Abend postete Tom sein allererstes Foto auf seinem Instagram-Account. Als Motiv wählte der Musiker zwar lediglich das Netflix-Logo, doch trotzdem sorgte er bei seinen Followern für Staunen. "Können wir bitte darüber reden, dass Tom etwas gepostet hat", wunderte sich nicht nur ein User in den Kommentaren.

Getty Images Thomas Müller, Sportler

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Netflix-Event im März 2024

