Im Schlafzimmer gefilmt! So intim wird die Kaulitz-Serie

Ende Juni bekommen Bill (34) und Tom Kaulitz (34) ihre eigene Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. Dabei gewähren die Tokio Hotel-Stars ganz private Einblicke in ihr Leben in Los Angeles und Deutschland. Im Interview mit ENERGY plaudern die Zwillingsbrüder nun erste Details zu ihrer Realityshow aus. "Also bei mir wurde auch im Schlafzimmer gefilmt, das kann ich schon mal verraten. [...] Vieles haben wir dann auch erst gegenseitig später im Schnitt gesehen", erklärt Bill. Daraufhin gibt Tom verheißungsvoll bekannt: "Ich war auch überrascht, sagen wir's mal so. Ich habe auch geschluckt."

Im selben Monat soll zudem ihr neuer Track "Home" veröffentlicht werden. "Das ist der Titelsong für unsere Netflix-Show. Das war auch ein bisschen eine Herausforderung, wir brauchten einen für diese Serie und da geht es [...] auch um das ganze Reisen", erklärt der Blondschopf im Gespräch mit dem Radiosender und fügt hinzu: "Das Ganze ist auch ein bisschen dokumentarisch, weil wir auch in die Vergangenheit reisen." Vom Stil her erinnere das Lied laut ihm etwas an The Weeknd (34).

Vor fast 20 Jahren war Tokio Hotel der ganz große Durchbruch gelungen – und zwar mit ihrem Hit "Durch den Monsun" und dem dazugehörigen Album "Schrei". Aber auch außerhalb der Band konnten Tom und Bill seither große Erfolge feiern: 2013 waren die Zwillinge als Juroren bei DSDS zu sehen. Im vergangenen Jahr waren die beiden als Coaches für die 13. Staffel von The Voice of Germany tätig.

