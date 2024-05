P. Diddy wirkte vor Prügelvideo-Skandal noch ganz entspannt!

P. Diddy (54) sah den Skandal offenbar nicht kommen! Seit einigen Tagen kursiert im Netz ein Video, das offenbar eine gewaltsame Attacke des Rappers zeigt – in dem Clip ist er allem Anschein nach dabei zu sehen, wie er seine Ex Cassie (37) verprügelt. Die Aufnahmen schlagen hohe Wellen, die der Musiker nicht zu ahnen schien. Denn nur kurz vor der Veröffentlichung der Bilder wurde Diddy noch bei einem entspannten Bootstrip gesichtet. Bilder, die The Mirror vorliegen, zeigen ihn ganz lässig in der Nähe seines Anwesens in Miami Beach. Dort genoss er ganz unbeschwert die Sonne.

Die Veröffentlichung des Videos soll den "I'll Be Missing You"-Interpreten ziemlich mitnehmen – auch, weil er Angst hat. "Er setzt sich derzeit mit seinen Anwälten zusammen, da er befürchtet, dass noch weitere Clips auftauchen könnten", erklärte ein Insider zuletzt gegenüber Daily Mail. Das Team des Rapstars soll sich aktuell auf weitere Enthüllungen vorbereiten.

Diddy und Cassie hatten sich 2005 kennengelernt. Erst zwei Jahre später wurden die beiden ein Paar und waren daraufhin elf Jahre zusammen, wenn auch mit Unterbrechungen. Im vergangenen Jahr reichte die Musikerin eine Klage gegen ihren Ex ein und warf ihm darin sexuellen Missbrauch und Gewalt vor. Die zwei einigten sich einen Tag später außergerichtlich.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy und Cassie

