P. Diddy in Sorge: Kommen noch weitere Videos ans Licht?

Am Freitag ging ein schockierendes Video um die Welt, in dem der Rapper P. Diddy (54) mutmaßlich auf seine Ex-Partnerin Cassie (37) einprügelt. Doch das scheint nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail verrät, ahne der Musikmogul schon Böses: "P. Diddy ist fassungslos über die Veröffentlichung des Videos. Er setzt sich derzeit mit seinen Anwälten zusammen, da er befürchtet, dass noch weitere Clips auftauchen könnten." Dass Material aus zahlreichen Aufnahmestudios zum Vorschein kommen könnte, versetzt die juristischen Berater laut dem Informanten ganz besonders in Unruhe. Sein Team soll sich deshalb derzeit auf Hochtouren auf die mögliche Veröffentlichung weiterer Videos vorbereiten.

Das Video stammt bereits aus dem Jahr 2016. Doch wieso taucht es erst jetzt auf? Cassie gab in ihrer Klage gegen den Musikproduzenten an, dass er die Aufnahmen für 50.000 US-Dollar verschwinden ließ. Die Anwälte von P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, machen sich jetzt offenbar auf das Schlimmste gefasst. "Seans Team ist sich nun bewusst, dass einige der Personen, die für die Entsorgung der Videos bezahlt wurden, möglicherweise Kopien behalten haben", teil die interne Quelle dem Magazin mit.

Wie geht es der "Me & U"-Interpretin jetzt, wo das Video ans Licht gekommen ist? "Cassie ist von der Veröffentlichung des viralen Clips überrascht und es war für sie retraumatisierend, das alles noch einmal zu sehen", gab ein enger Vertrauter der Sängerin gegenüber Daily Mail an. Cassies Anwalt hingegen ist froh über die Veröffentlichung des Clips. Dem Magazin erklärte der Jurist: "Das erschütternde Video hat das beunruhigende und rücksichtslose Verhalten von Mr. Combs endlich bestätigt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass noch weitere Prügelvideos auftauchen könnten? Ich glaube, da kommt noch ganz viel hoch. Nein. Ich denke, es war ein Einzelfall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de